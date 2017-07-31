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შპს „ფილიპსი“

შპს „ფილიპსი“

ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ გაგიწიოთ დახმარება და პასუხი გაგცეთ ყველა თქვენს შეკითხვაზე!

 

ჩვენი მისამართია:

123022, ქ. მოსკოვი, სერგეი მაკეევის ქუჩა 13.

 

დაგვიკავშირდით ტელეფონით +7 495 937 9300

ფაქსი: +7 495 937 93 07

 

გამოგვიგზავნეთ წერილი ელექტრონულ მისამართზე:

[email protected]

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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

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